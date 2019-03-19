CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da düzenlenen ortak mitingde halka hitap ediyor.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye'nin sorunları var bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Bu sorunları aşmak mümkün.''



MERAL AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A: MİLLETİN ADAMLIĞINA İHANET ETTİ



Akşener'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:



''Antalyalılar turizmden memnun musunuz? Bir bakan konuştu Almanya tedbir aldı turizm bakanı toparlamaya çalıştı. Antalya'ya gelen turistlerin 3 ülkeye bağlı olması doğru mudur? Pazar çeşitlenmesi gerekmiyor mu? Bütün hedefleri beton. Otellere geliyor turistlerimiz mecburen orada kalıyorlar turizmden geçinen esnaf sabah akşam sinek avlıyor. Çiftçi öldü öldü. Çiftçinin üretmesinin önüne geçildi. EYT'lilere türedi dendi bize terörist PKK'lı onlara türedi. Domates yetiştiricilerine terörist denildi. Mazotu indireceksiniz siz indirmezseniz biz indireceğiz. Mazotu mazottaki ÖTV'yi onlar indirmezse inşallah biz indireceğiz. Haşır haşır fabrika sattılar 70 milyon dolarlık fabrika sattılar. Biz yeniden fabrikalar açacağız. Üniversite mezunu gençlerimiz işsiz.



''ÖYLE BİR ÇEKİN Kİ O KULAK MORARSIN''



Muhtar olamaz dediler siz başbakan yaptınız başbakanlık yetmedi cumhurbaşkanı yaptınız Cumhurbaşkanlığı yetmedi başkan yaptınız. Hani 24 Haziran'dan sonra her şey uçacaktı? Ne oldu 24 Haziran'dan Mart'ın 31'ine gidiyoruz. Hayatınızda ne değişti? Daha kötüye gittiniz. Antalyalılara bu arkadaş ihanet tti size ihanet etti. Ne istediyse verdimiz karşılığın işsiz gençler ölen tarım yüzde 10 zam almış emekliler. Milletin adamı dediniz milletin adamlığına ihanet etti size ihanet etti. Bir kibir abidesi oldu. 31'inde hep beraber diyeceğiz ki kibirlenme padişahım senden büyük Allah var. O kulağı çekeceksiniz ki kibir abidesi kibrini kenara koysun. Öyle bir çekin ki o kulak morarsın. Kulağı çekeceksiniz ki gelip sizin gözlerinizin içine baksın tekrar milli irade önemlidir desin. Mansur Yavaş'ı bir Cumhurbaşkanı seçimi alıyor diye bir belediye başkan adayını bu şekilde açık tehdit edebilir mi? Milli iradeye ve size ihanet etti. Bu kulağı çekeceksiniz. Bize PKK'lı dedi ya söyleyecek çok söz var ama lafı uzatmak istemiyorum. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne ben MHP'li AK Parti'li seçmenimize kardeşimizdir dedik onlar size illet dedi zillet hepsini iade ediyorum. Sayın Erdoğan son zamanlarda çok milliyetçi oldu. Sayın Erdoğan'ın çakma milliyetçiliğini sizin huzurunuza getirmek istiyorum. Diyor ya 'Tek bayrak tek millet tek devlet tek vatan diyor hangi bayrak millet devlet vatan? Bu ülkücüler Fatiha bilmez dedi. Fatiha bilmez denilen ülkücüler size ırkçı kafa taşçı diyenlerle beraber olacak mısınız? Sayın Erdoğan'ın ağzından Türk sözünü duyamadık. Ne mutlu Türk'üm diyene diyebilecek mi?''

