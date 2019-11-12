Meral Akşener: Osmanlı da bizim Cumhuriyet de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle;



"2 gün önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i özlemle, şükranla, saygıyla bir kez daha andık. Büyük bir Türk milliyetçisini 81 yıl sonra bir kez daha rahmetle ve saygıyla andık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir. Sayın Erdoğan ve Diyanet İşleri kendisine bir Fatiha'yı çok görseler bile bu ülkenin has evlatları onu hayırla anmaktan vazgeçmeyecek"

"Memlekette işler yine kötü. Bu nedenle sayın Erdoğan 10 Kasım konuşmasında Cumhuriyet'le Osmanlı'yı karşı karşıya koymaya gayret etti. İnsanımızı birbirine düşürmeye çalışmaktan bıkmadın mı? Osmanlı da bizim Cumhuriyet de bizim"

"13 Kasım'da dostum dediğin Trump'la görüşmeye gidiyorsun. Cebine koyda git o mektubu suratlarına çarp. Oturduğun koltuğu sana bahşeden o beğenmediğin Cumhuriyet'in milletimize verdiği haktır"

"Geçen hafta İstanbul ve Antalya'da istikbalden umudunu kesmiş vatandaşlarımızın intiharı yüreklerimizi dağladı. Damat beyin kendisine göre ekonomide işler iyi gitmiyor diyenler de bir nevi teröristmiş. Tek bir vatandaşımızı, işçimizi, çalışanımızı, akademisyenimizi, kalan az sayıda gazetecimizi gerçekleri dile geririyor diye terörist ilan eden bu nobranlığa geçit vermeyeceğiz. Ya bir yol bulun ya da yoldan çekilin. Pırıl pırıl aileler yok oluyor, ocaklar sönüyor. İnsana ölmek yaşamaktan daha cazip gelebilir mi?"

"2001 krizinden sonra iktidaer neden değişmiş onu bir öğrenin. Millet sizi o krizi bir daha yaşatmayın diye o koltuğa oturttu. 17 yıl sonra 2001 yılına geri döndürdüler. İsraf içinde sefa sürmeyi bırakın işinizi yapın"

"Damat bey ay sonunu getiremiyor vatandaş. Petrol aramaya gemi gönderiyormuş bulursak yaşayacakmışız"

"TÜRKİYE'DE BOŞANMANIN ASIL MAĞDURU KADINLARDIR"

"Alman kadınları bilimden sanayiye her alanda ülkelerinin gelişmesine katkı sağlarken, bizim kadınlarımız hayata tutunabilmek için mücadele ediyorlar. Önleirne konulan bariyerlerle uğraşıyorlar. Türkiye'nin kadınları genç ama hayalleri yaşlı. Kızlarımızın en büyük hayali evlenebilmek. Evlenenlerin ise ailesi dağılıyor. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında yüzde 11 artmış. Ruhu yaşlanmış umutsuz kadınlar ülkesi Türkiye. Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. Boşanmış kadınlar hem ekmeğinin peşinde hem çocuklarının geleceği için didinirler. Boşanmanın yükü ağırlıklı olarak kadının üstündedir. Boşanmaların özellikle ekonomik mağduru olan kadınların hak ve hukukuna dikkat edin. Güçlü Türkiye güçlü kadınlarla mümkündür."