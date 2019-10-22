İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Akşener, "İş artık hükümette. Ordumuz meseleyi diplomasinin becerisine devretti. Umarım sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz. Bazı sorular havada duruyor. Güvenli bölgeyi kim nasıl kontrol edecek? Teröristlerin silahları verenler mi biz mi toplayacağız? Güvenli bölge esasen Suriye'nin tamamıdır. Bunu sağlamak için gerekeni yapmak durumundayız"



Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Bundan 100 yıl önce İstanbul hükümetinin beceriksizlikleri yüzünden yedi düvele karşı dedelerimiz ninelerimiz kenetlenmişti. 100 yıl sonra yine beceriksiz bir iktidar yüzünden yedi düvele karşı kenetlendik. Kuzeyden güneye doğudan batıya yüreğimiz birlikte attı. ABD başkanı 9 Ekim'de bir mektup yazıyor. 'Daha önce ekonomini yerle bir ettim yine ederim' diyor. Hakaret dolu sözler sarf ediyor. Mektupta bir tek gülücük emojisi eksik. Ciddiyetsiz ve dejenere mektup. Aynı başkan harekat durduktan sonra, 'Okul bahçesindeki çocuklar gibi kavga etmeleri gerekiyordu, bıraktım kavga ettiler. Sonra da ayırdım' dedi. Sonra sayın Erdoğan, "Karşılıklı olan sevgi ve saygımız bunları gündemde tutmamıza müsaade etmiyor' dedi. Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlığı, bu hadsizliği öncelikli mesele olarak görmüyormuş cumhurun başkanı. Şak diye dur dediler tak diye durdun. "

"TÜRKİYE İLK KEZ SINIR ÖTESİ OPERASYON YAPMIYOR"



"Türkiye ilk kez sınır ötesi operasyon yapmıyor. Tarih 14 Mayıs 1997. Irak'ın kuzeyine Çekiç Harekatı başladı. Altında benimde imzam vardır. 8 gün değil 4 aydan uzun sürdü. PKK'ya çok ağır bir darbe indirildi. Ne ABD'den misafir ağırladık ne de ABD başkanı bir kelime edebildi. Nasıl oldu da o günlerden bugüne gelebildik. Nasıl oldu da PKK ile Türk devleti eş tutulabiliyor. İncirlik üssü, Kürecik üssü orada duruyor. Sende oraların kapısına kilit vur. Dostum dediğin adam seni bir teröristle anlaşmaya çağırıyor."

"UMARIM SAHADA KAZANDIĞIMIZI MASADA KAYBETMEYİZ"



"İş artık hükümette. Ordumuz meseleyi diplomasinin becerisine devretti. Umarım sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz. Bazı sorular havada duruyor. Güvenli bölgeyi kim nasıl kontrol edecek? Teröristlerin silahları verenler mi biz mi toplayacağız? Güvenli bölge esasen Suriye'nin tamamıdır. Bunu sağlamak için gerekeni yapmak durumundayız"

"SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ GERİ TAŞINSIN"



"Süleyman Şah türbesi güvenlik gerekçesiyle başka bir yere taşınmıştı. Barış Pınarı harekarıyla birlikte tarihi yerine dönmesi gerekiyor. İktidardan beklentimiz odur ki harekatı durdurduğunuza göre bölge artık güvende"

"Ekonominiz dış etkilere ne kadar açıksa siyasetinizde o kadar açık olur. Yaşadığımız günler bunun kanıtıdır. bir ülkede insanlar işsizse, üretim yoksa, bankalar yabancıların eline geçmişse siyasette de diplomaside de beliniz bükülür"

HAYDARPAŞA GARI İHALESİ



"Son günlerde tartışma konusu olan Haydarpaşa Garı ihalesine değinmek istiyorum. Haydarpaşa Garı tarihi ve kültürel mirastır. Eski fimlerde iş bulmak umuduyla İstanbul'a gelmek isteyenlerin ilk ayak bastıkları yerlerdir. İhaleye İstanbul Büyükşehir Belediyesi de girdi. İhaleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil iki yıl evvel orada maaşla çalışan bir arkadaş kazandı. İhaleyi kazanan kişi iki yıl öncesine kadar İBB'nin maaşlı çalışanı. Aynı zamanda Okçuluk Vakfı yöneticisi. Bu arkadaşın şirketi ihaleden kısa süre imce sermayesini milyon liralara çıkarmış. Birilerinin gözü yine rantta"

"O peluş kafalı adam bilecek ki Türkiye'yi onca hakaretine rağmen hala ona dostum diyen birileri yönetmiyor. Bölgemizde meselelerde figüran olmayacağız. İmkanlarını ve kaynaklarını doğru kullandığı için güçlüdür. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları hazır olun bu günler yakın. Yeterki milletimize bu gerçekleri ve İYİ Parti'yi anlatabilelim."

"Milletimizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi belasından kurtarıp iyileştirilmiş parlamenter sisteme kavuşturacağız. Son 10 günde sergilenen birlik ve beraberlik ruhu gösteriyor ki milletimiz inandığı taktirde gereğini yapıyor."