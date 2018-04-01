İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.



Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda, genel başkanlık için delegelerin oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, sayıma geçildi.



Akşener'in tek aday olduğu kurultayda, bin 112 delegenin bin 61'i oy kullandı.



Oylardan birinin geçersiz sayıldığı kurultayda, bin 60 delegenin oyunu alan Akşener, yeniden genel başkan oldu.



Kurultayda, parti organlarının belirlenmesi için diğer seçimlere geçildi.



"İYİ PARTİ TÜM KADROLARIYLA AN İTİBARİYLE ÜLKEYİ YÖNETMEYE HAZIRDIR"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu.



Elinde, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendisine hediye edilen yemeni ve tülbentlerle kürsüye çıkan Akşener, partilileri selamladı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitleri anarak konuşmasına başlayan Akşener, bu kurultayın, İYİ Parti'nin değil, herkesin kurultayı olduğunu söyledi.



Türkiye'de iyilerin ve iyiliklerin konuşulmasının zamanının geldiğini vurgulayan Akşener, korku duvarını yıkacaklarını, boyun eğenlerden olmayacaklarını ifade etti.



Akşener, Türkiye'yi iyi günlere İYİ Parti'nin taşıyacağına işaret ederek, adaletin, hukukun, parlamenter sistemin, eşitliğin, muhtaçlara yadımın, ahlakın, bilimin, hesap verilebilirliğin, ifade özgürlüğünün önemli olduğunun altını çizdi.



Gazetecilerin, yargıçları, akademisyenlerin siyasi talimatlarla sindirilmek istendiğini, milletin "bugün yine ne oldu" kaygısından yorulduğunu öne süren Akşener, "İYİ parti tüm kadrolarıyla an itibariyle ülkeyi yönetmeye hazırdır. Her siyasi partiye nasip olmayacak genişlikte ve nitelikte bir çalışma kadrosuna sahibiz." dedi.

Uzun bir istişare yürüyüşü yaptıklarına, milleti dinlediklerine değinen Akşener, "siyasal iktidarın değişmesi dışında hiçbir yolun kalmadığını" gördüklerini bildirdi.Önlerine çıkan engelleri aşarak bugünlere geldiklerini aktaran Akşener, şöyle devam etti:"Özel hayatlarımıza hayasızca dil uzattılar, 'Allah var' dedik. Aynı sofrada yiyip içen kendileriydi ama bize 'FETÖ'cü' dediler. 'Hadi oradan' dedik. Engelleri aşa aşa geldik. Düştük yollara il il, ilçe ilçe milletimizle kucaklaştık."AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı"nı eleştiren Akşener, İYİ Parti'nin hesapları da asapları da bozduğunu savundu."Niçin Atatürk'e saygısızlık yapıyorsunuz, niçin Çanakkale ruhunu incitiyorsunuz, niçin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların, bu devlete emeği geçenlerin yakasını bırakmıyorsunuz? Hangi cüretle İstiklal Marşı'nı değiştirmeye kalkıyorsunuz?" diye soran Akşener, iktidarın aziz millete sırtını döndüğünü öne sürdü.Akşener, ittifak için uzun süredir gayret ettiklerini belirterek, "Kim kiminle ittifak yaparsa yapsın. Biz milletimizle ittifak yapıyoruz. Bu ittifak, bu yol nereye kadar giderse oraya kadar gideceğiz." dedi.İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Akşener, hükümetlerin doğruyu planlaması ve gerçekçi hedefler belirlemesini istedi.Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:"Dolar tarihin en yüksek noktasında, dış borç almış başını gitmiş. İşsizlikte zirve yaşanırken yeni büyüme hızını açıkladılar, 7,4. Ben bu durumu açıklayacak bir ekonomist bulamadım. Baktılar ki rakamlar hedefleri tutmuyor, rakamlarla oynamaya başladılar. Zaten uluslararası hiçbir kurum ülkemizin açıkladığı hiçbir rakamı ciddiye almıyor. Sayın Erdoğan, 'Ekonomi uçuyor.' diyor. Başbakan 'Nefes alacak hal kalmadı.' deyip 5 bin lira nefes kredisi veriyor. Başbakan yardımcısı Sayın Şimşek de 'Dikkat edin, düşüyoruz.' diyor. Bir karar verin artık. Bunlar tamamen dağıldılar. Nereden tutsanız elinizde kalıyor."Türkiye'de çocukların okullarda ortalama bir Avrupa ülkesinden daha fazla zaman geçirdiğini belirten Akşener, OECD'nin Uluslararası Öğrenci Performansı Değerlendirme (PISA) sonuçlarına göre Türkiye'nin 52'nci sırada olduğunu ve on basamak düştüğü değerlendirmesi yaptı.Akşener, "İYİ Parti, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimiyle yap boz oyunları oynanmasına müsade etmeyecek. Biz parası olan ailenin çocuğuyla parası olmayan ailenin çocuğu farklı eğitimler almasınlar diye geliyoruz." ifadesini kullandı.Üniversitelerin bilim üreten merkezlere dönüştürülmesi gerektiğine vurgu yapan Akşener, böyle olursa çocukların uluslararası eğitim sıralamasında alt basamaktan üst basamağa çıkacağını belirtti. Doğru eğitim anlayışını ortaya koymak için 21. yüzyılın doğru anlaşılması gerektiğini ifade eden Akşener, yeni yüzyılın talebine, farklı düşünen ve gören, öğrenci odaklı bir eğitim sistemiyle ulaşılabileceğini kaydetti.