İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Devlet Bahçeli'ye seslenen Akşener, "Dolar 6 lira oldu, enflasyon yüzde 25'e dayandı şimdi mi susuyorsun? Sayın Bahçeli Türkiye seninle yeteri kadar zaman kaybetti, ben de seninle daha fazla vakit kaybedecek değilim" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, adım atmıyorsun. Artık milleti idamla kandırmaktan vazgeç. Bugün aynı şeyi af diye yapmaya çalışıyorlar. İktidarın küçük ortağı bir af teklifi hazırladı. Peşinden iktidar devlete karşı işlenen suçları gündeme getirdi. Milletin tansiyonunu ölçmek ve kulakları alıştırmak için ucu açık, belirsiz bir takım demeçler veriyorlar. İktidarıın bu konudaki duruşunu henüz anlayamadık. Bu oyalama ve alıştırma taktikleri asıl meselenin ne olduğuna dair şüpheler oluşturuyor. İşi getirip FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine mi bağlayacaklar? Buralar şimdi belirsiz. Terörü finanse eden uyuşturucu kaçakçılarını, hırsızları dolandırıcıları affedelim diyorlar. Şantajcıları affedelim diyorlar. Yetmiyor Türklüğe hakaret edenleri de affedelim diyorlar. Bu meselede mağdurun, mazlumun yanında duran sadece İYİ Parti'dir"

"TEK HAKİM OLMAK İSTİYOR"



"Tek adam olmakla yetinmiyor tek hakim olmak istiyor. En üst temyiz makamı olmak istiyor. Yıllardır her alanda felaketler üretiyor. Sonra da mağduriyet üretip beslenmeye çalışıyor. ama artık mazareti kalmadı. Yine de şansını deneyecek "Ben yapmadım damat yaptı" diyecektir.

"Kozmik oda davasında savcılığı sayın Erdoğan üstlenmişti, ikinci Kozmik oda McKinsey tartışmalarında da sayın Bahçeli savcılığı üstlendi"

"BİR CÜMLEDE 'KRİZ YOK' DERKEN BİR CÜMLEDE 'VAR' DİYOR"



"Ülkemiz derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Sayın Erdoğan diliyle inkar ediyor ama yaptıklarıyla kabul ediyor. Bir cümlede kriz yok derken bir cümlede "İş adamlarımız bu krizi fırsata çevirebilir" diyor. Açlık, yokluk, fakirlik onu ilgilendirmiyor. O seçim peşinde. Ülkeyi yöneten sensin, zamların sebebi de sensin, bu sorumluluktan kaçamazsın"

"Elektriğe, doğalgaza, zam yapıyorsun. Anadolu Ajansı'na haber yaptırmıyorsun üstelik. 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası 250 TL. Bütün haber ajanslarına, bütün gazetelere, televizyonlara el koysan da olanı biteni milletten saklayamazsın"

"OTOMOTİVDE ÖTV ORANINI YÜZDE 20'YE İNDİRİN"



"Otomotiv sektörü tarihindeki en büyük düşüşü yaşadı. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biridir. Ticaret yapan, vatandaş otomobil alamıyor. Üretici üretimi durdurdu. En ucuz otomobilin üzerinde bile yüzde 70'in üzerinde vergi yükü var. Yerli otomobillerde ÖTV oranını yıl sonuna kadar yüzde 20'ye indirin. Kur artışını vergi indirimi ile amorti edin. Otomotive nefes aldırın. Satışlar artsın, fabrikalar çalışsın."