Mercan cinayetinde dört şüpheli tutuklandı

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Güvercin’in cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.



Güvercin’in yapılan otopsisinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.



Güvercin cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, bir kişinin elinde av tüfeği ile uzaklaştığını belirledi.



Eşkali belirlenen şüphelinin kimliğini saptayan jandarma harekete geçti. Jandarmanın yaptığı operasyonda kameralara silahlı görüntüsü yansıyan şüpheli ile 5 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.K. ile U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

