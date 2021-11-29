Mercedes-Benz VISION EQXX için tarih belli oldu (1.000 kilometre menzil)

Uzun bir dönem Tesla'nın elinde olan 'en uzun menzilli elektrikli otomobil' unvanı, Lucid Air Dream Edition tarafından teslim alınmıştı. Ancak Mercedes-Benz, 3 Ocak'ta tanıtacağını açıkladığı aracıyla unvanı eline geçirecek gibi görünüyor.

İlk duyurulduğunda 1200 kilometrelik bir menzili olacağı söylenen Mercedes-Benz VISION EQXX modeli, sonrasında yapılan testlerde 1000 kilometrelik gerçek menzile ulaştığı açıklandı.

Mercedes-Benz COO’su Markus Schäfer’a göre araç, EQS modelinden yüzde 20 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip pil hücreleri kullanıyor.



Schäfer, aracın 3 Ocak 2022'de teknik detaylarıyla birlikte tanıtılacağını açıkladı.