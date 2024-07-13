Mercek-21 operasyonları: 75 ilde bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 75 ilde Mercek-21 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Mercek-21 operasyonları: 75 ilde bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde Mercek-21 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik operasyonlarda bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda toplam bin 564 silah ele geçirildi. 

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