Mercek-21 operasyonları: 75 ilde bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde Mercek-21 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
Son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik operasyonlarda bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyonlarda toplam bin 564 silah ele geçirildi.
7️⃣5️⃣ ilde son 5️⃣ günde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-21” operasyonları düzenlendi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 13, 2024
Operasyonlar sonucu:
📌1️⃣.0️⃣3️⃣3️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌1️⃣2️⃣4️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,
📌9️⃣2️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
📌3️⃣1️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği… pic.twitter.com/pHlQzsmj8X
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