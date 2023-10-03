Merdan Yanardağ hakim karşısına çıkıyor

Terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen gazeteci Merdan Yanardağ, yarın hakim karşısına çıkacak.

Merdan Yanardağ hakim karşısına çıkıyor
Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi (10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor)

Merdan Yanardağ hakkındaki iddianame kabul edildi (10 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor)

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Katıldığı televizyon programında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yarın hakim karşısına çıkacak.

Savcılık, 27 Haziran'da tutuklanan Yanardağ hakkında “terör örgütü propagandası yapmak”, “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma 4 Ekim Çarşamba günü görülecek.

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