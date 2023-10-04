Merdan Yanardağ'a tahliye kararı

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Duruşmada savunma yapan sanık Yanardağ, tutuklanmasının medyaya gözdağı vermek olduğunu iddia ederek, "Burada olmamın nedeni Tele1'in yaptığı yayınlar, benim gazetecilik anlayışımdır. Programın toplam süresi 50 dakika. Suçu ve suçluyu övmedim. Benim yaptığım AK Parti iktidarının politikalarını eleştirmektir." diye konuştu.



Yanardağ, programda terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı ve herhangi bir terör örgütü eylemini övmediğini iddia etti.



Sosyal medyada kendisinin hedef gösterildiğini savunan sanık Yanardağ, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mütalaanın okunmasının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yanardağ'ın, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Mahkeme, sanık Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

