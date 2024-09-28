Merdivende ölü bulundu

Bursa'da evinin de olduğu binanın merdiveninde cansız bedeni bulunan kişinin ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Merdivende ölü bulundu

Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 12. Akın Sokağı'nda 3 katlı bir binanın ikinci katında yaşayan Ayhan Ata'nın (54) komşuları, onu merdivende hareketsiz yatarken gördü.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Ata'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bu kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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