Merdivenlerde uyuyakalan adamı dubayla uyandırmaya çalıştı

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı.

Gece saatlerinde Sultangazi ilçesi Uğurmumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, cadde üzerindeki merdivenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle uyuyakaldı.

Merdivenlerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören bir genç, eline aldığı plastik dubayı defalarca fırlatarak adamı uyandırmaya çalıştı.

Gencin adamı uyandırma çabası çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.