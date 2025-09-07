Merdivenlerden düşen adam öldü

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5323 Sokak’ta boya badana işleri yapan Davut Esener, birlikte yaşadığı Nursel D. ile birlikte 100. Yıl Caddesi’nde bir restorana gitti.



Arkadaşlarının da katıldığı yemek sırasında telefon ile arayan çiftin komşusu, evlerinin penceresinin açık olduğunu söyledi. Bunun üzerine Esener, eve gitmek için yola çıkarken Nursel D. arkadaşlarıyla kaldı.

MERDİVENLERDEN YUVARLANDI



Gece karanlığında evlerinin dışındaki merdivende yürüyen Davut Esener dengesini kaybedip düştü.



Sabah saatlerinde Esener'i yerde gören komşularının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Davut Esener'in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Ekiplerin incelemesinin ardından Davut Esener'in cansız bedeni morga götürüldü.