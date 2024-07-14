Meriç Nehri'nde can pazarı: Alabora olan teknedeki 5 kişi son anda kurtarıldı

Edirne'de Meriç Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu nehrin ortasında mahsur kalan 5 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Meriç Nehri'nde can pazarı: Alabora olan teknedeki 5 kişi son anda kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, 5 kişilik arkadaş grubunun Meriç Nehri'nde tur attıkları tekne aniden alabora oldu. Nehre düşen beş kişi ters dönen tekneye tutunarak yardım çığlıkları atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Nehre kayıkla inen itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından ip merdiven, kayık, bot ve can simidiyle kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten vatandaşlar hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Sudan çıkarılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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