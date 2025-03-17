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Meriç Nehri'nde ceset

Edirne'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Meriç Nehri'nde ceset
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Meriç Köprüsü yakınlarında su içinde ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Nehre botla inen AFAD ekiplerince sudan kıyıya çıkartılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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