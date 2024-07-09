Meriç Nehri'nde temizlik yapılacak

Edirne'de kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen, Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde, akışın hızlandırılması ve kanallara su iletiminin sağlanması için temizlik çalışması yürütülecek.

Meriç Nehri'nde temizlik yapılacak

Sınır hattında bulunan Uzunköprü ilçesi Çakmak köyü yakınındaki pompa istasyonuna suyun sağlıklı aktarılması ve tarımsal sulamanın sağlanması için nehir yatağında çalışma yapılacak.

Bölgede incelemelerde bulunan Valisi Yunus Sezer, Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi ile DSİ ekiplerinden bilgi aldı.

Vali Sezer, "Orada bir çalışma yapıp nehrin suyunu bu tarafa alacağız. Su buraya pompa istasyonuna gelecek ve oradan sulama kanallarına basılacak. Tarımsal sulama yapılması için Ergene Nehri'ne aktarılacak. Nehir havzasında bir çalışma yapılarak su biraz bizim tarafa yönlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Sezer, bölgede binlerce dönüm toprağı suyla buluşturacak Çakmak Barajı'ndaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Kış aylarında Meriç Nehri'nden baraja su basılacağını belirten Sezer, "Yaklaşık 1,5 kilometrelik iletim hattı var, o da bitirilecek. Bundan sonra bir sorun çıkmayacak." diye konuştu.

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