Meriç Nehri’nde zodyak botlarla devriye başlıyor

Cumhurbaşkanı kararıyla Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, görev süresini değerlendirdiği sırada güvenliği sağlamak için Meriç Nehri’nde zodyak botlarla devriye faaliyetlerinin başlayacağını da açıkladı.

Karaburun, "İnşallah önümüzdeki hafta zodyak botumuz Meriç Nehri’nde devriye atacak. Onu da planlıyoruz. Jandarma teşkilatımızla birlikte ortak devriyelerimiz olacak. Meriç Nehri’nin bir bölümü emniyet bölgesinde, bir bölümü jandarma bölgesinde." dedi.