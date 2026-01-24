Meriç ve Tunca nehirlerinde debi yükseldi
24.01.2026 16:20
Anadolu Ajansı
Nehir yataklarında kurak dönemlerde oluşan kum adacıkları da su seviyesinin yükselmesiyle gözden kayboldu.
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, son dönemde etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından yükseldi.
Yaz aylarında kuraklık nedeniyle dip seviyelerde akan nehirler, bölgedeki yağışlarla yeniden canlandı.
Ocak ayı başında saniyede yaklaşık 170 metreküp seviyelerinde akan Meriç'in debisi, sağanakların ardından 257 metreküpe ulaştı.
Tunca Nehri'nde ise debi yaklaşık iki kat artarak 4 metreküp/saniyeden 7 metreküp/saniyeye çıktı.