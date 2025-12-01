Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi yükseldi

01.12.2025 13:18

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi yükseldi
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, etkili olan yağışların etkisiyle yükseldi. Nehir yataklarındaki kum adacıkları kayboldu.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi yağışlardan olumlu yönde etkilendi.

 

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle dip seviyede akan nehirlere sağanaklar can suyu oldu.

 

Kasım ayı başında saniyede 90 metreküp seviyelerinde akan Meriç'in debisi, sağanakların ardından 254 metreküpe ulaştı. Tunca'nın debisi ise 2 kattan fazla artarak 2 metreküp/saniyeden 5 metreküp/saniyeye çıktı.

 

Nehir yataklarında kurak dönemlerde oluşan kum adacıkları da suyun yükselmesiyle gözden kayboldu.

