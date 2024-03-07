Merinos koçu 150 bin liradan satıldı

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nün her yıl gerçekleştirdiği, Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni’nde satışa çıkarılan 161 koç arasından en pahalısı 150 bin liradan alıcı buldu.



Balıkesir'de Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nün “Geleneksel Damızlık Koç Satış Töreni” gerçekleştirildi.

Enstitüde yetiştirilen merinos ırkı damızlık bir koç, açık artırmada Erdekli hayvan yetiştiricisi Ceyhun Mırız tarafından 150 bin liralık rekor fiyatla satın alındı.



Açık artırmada merinos ırkı damızlık bir koçu 150 bin liralık rekor fiyatla satın alan Erdekli hayvan yetiştiricisi Ceyhun Mırız, yaptığı açıklamada, “Merinos koçlarımız çok ünlü. Aldığımız koçun şeceresine bakmıştık, takip ediyorduk. Bu koçu almak bize nasip oldu. Merinos’a bir nebze olsun faydamız olsun istedik. Erdek’te bir çiftliğimiz var. Koçumuzu damızlık olarak kullanacağız inşallah. Hayırlı olsun” diye konuştu.