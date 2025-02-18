Merk Göleti buz tuttu

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan Merk Göleti, hava sıcaklığının düşmesiyle dondu.

Merk Göleti buz tuttu

İlçeye bağlı Boylu Mahallesi'ndeki Merk Göleti, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bölgede, soğuk havanın etkisiyle Merk Göleti tamamen buzla kaplandı.

Merk Göleti buz tuttu - 1

Çevresinde piknik yapılabilen gölet, doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Beyaz örtüyle kaplanan Boylu Mahallesi'nde köy evleri ve buz tutan Merk Göleti güzel görüntüler oluşturdu.

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