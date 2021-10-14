Merkez Bankası 52 personel alımı yapacak

TCMB, KPSS 50 puan ile 25’i mühendis, 27’si teknisyen olmak üzere toplamda 52 personel alımı yapacağını açıkladı.



Adaylar başvurularını, 1 Kasım 2021 saat 17.30’a kadar insankaynaklari.tcmb.gov.tr internet adresinden istenen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapabilecekler.

MÜHENDİS ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

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Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)

Özgeçmiş

TEKNİSYEN ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

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Ortaöğretim mezuniyet belgesi

Ön lisans mezuniyet belgesi

Sınav Sonuç Belgesi (KPSS Ön Lisans)

Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)