Merkez Bankası 52 personel alımı yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından resmi internet sayfasında yayınlanan ilanda, KPSS 50 puan ile teknisyen alımı yapılacağını duyurdu. Ayrıca 25 mühendis alımı da yapılacak.

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 10:29 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 12:25

Merkez Bankası 52 personel alımı yapacak

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TCMB, KPSS 50 puan ile 25’i mühendis27’si teknisyen olmak üzere toplamda 52 personel alımı yapacağını açıkladı.

Adaylar başvurularını, 1 Kasım 2021 saat 17.30’a kadar insankaynaklari.tcmb.gov.tr internet adresinden istenen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapabilecekler.

MÜHENDİS ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraf

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)

Özgeçmiş

TEKNİSYEN ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraf

Ortaöğretim mezuniyet belgesi

Ön lisans mezuniyet belgesi

Sınav Sonuç Belgesi (KPSS Ön Lisans)

Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)

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