Merkez Bankası 52 personel alımı yapacak

Haberler - ntv.com.tr 14.10.2021 - 10:29 | Son Güncelleme : 14.10.2021 - 12:25
TCMB, KPSS 50 puan ile 25’i mühendis, 27’si teknisyen olmak üzere toplamda 52 personel alımı yapacağını açıkladı.
Adaylar başvurularını, 1 Kasım 2021 saat 17.30’a kadar insankaynaklari.tcmb.gov.tr internet adresinden istenen belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapabilecekler.
MÜHENDİS ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraf
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)
Özgeçmiş
TEKNİSYEN ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraf
Ortaöğretim mezuniyet belgesi
Ön lisans mezuniyet belgesi
Sınav Sonuç Belgesi (KPSS Ön Lisans)
Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)