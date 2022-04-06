Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl dördüncü faiz kararı toplantısı, 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Faiz kararı açıklamasının saat 14.00'te yapılması bekleniyor.

MART'TA SABİT TUTMUŞTU

Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.

Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.



TCMB, geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ve şubat aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.



2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ



14 Nisan 2022



26 Mayıs 2022



23 Haziran 2022



21 Temmuz 2022



18 Ağustos 2022



22 Eylül 2022



20 Ekim 2022



24 Kasım 2022



22 Aralık 2022

