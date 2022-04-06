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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 13:03 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 14:29

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Cumhuriyet Para Politikası Kurulu (PPK), her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl dördüncü faiz kararı toplantısı, 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

kararı açıklamasının saat 14.00'te yapılması bekleniyor.

MART'TA SABİT TUTMUŞTU

Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.

Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.

TCMB, geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ve şubat aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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