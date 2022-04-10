Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor.

Merkez Bankası son toplantısında değişikliğe gitmemiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl dördüncü faiz kararı toplantısı, 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Faiz kararı açıklamasının saat 14.00'te yapılması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI MART AYINDA FAİZLERİ SABİT TUTMUŞTU

Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmedi.

Karar öncesinde gerçekleştirilen anketlerde katılımcıların büyük bir çoğunluğu TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.



TCMB, geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, ocak ve şubat aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

MERKZ BANKASI'NIN SON TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.



TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.



TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.



Merkez Bankası'nın 2022 yılında düzenleyeceği toplantıların tarihleri...

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ



14 Nisan 2022



26 Mayıs 2022



23 Haziran 2022



21 Temmuz 2022



18 Ağustos 2022



22 Eylül 2022



20 Ekim 2022



24 Kasım 2022



22 Aralık 2022