Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi 2025: TCMB Nisan PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi gün açıklanır?

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını duyuruyor! PPK, ocak toplantısı ardından faiz oranını yüzde 47,5'ten 45'e indirmişti. Mart ayında da kararını değiştirmeyen Merkez Bankası2nın bir sonraki toplantısı ne zaman?



MERKEZ BANKASI BİR SONRAKİ TOPLANTISI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantı tarihi 17 Nisan olarak duyuruldu. Kurul, faiz kararını aynı gün saat 14:00'de açıklıyor olacak.



Mart ayında gerçekleştirilen toplantı ile şubat faiz kararını duyuran Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekti.



TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025



Para Politikası Kurulu toplantı takvimi şöyle:



17 Nisan

19 Haziran

24 Temmuz

11 Eylül

23 Ekim

11 Aralık

22 Ocak 2026

12 Mart 2026