Merkez Bankası iki elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB ), iki elektronik para kuruluşunun faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.

11 Kasım 2026 tarihli ve 33427 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan kararlara göre, Ozan Elektronik Para A.Ş. ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izinleri iptal edildi.

OZAN ELEKTRONİK PARA'NIN İZNİ İPTAL EDİLDİ

TCMB'nin 10 Kasım 2026 tarihli ve 12111/21710 sayılı kararıyla, Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 6 Eylül 2019 tarihli kararıyla verilen faaliyet izni iptal edildi.

Kararın, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19. maddesi ve 21. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında alındığı belirtildi.

Söz konusu düzenlemeler, faaliyet izni için gerekli şartların kaybedilmesi ve faaliyetlerin sürdürülmesinin ödeme güvenliğini tehdit etmesi durumlarında izinlerin iptal edilebilmesini öngörüyor.

A ÖDEME'NİN DE FAALİYET İZNİ İPTAL

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararla, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin de faaliyet izni iptal edildi.

TCMB'nin 10 Kasım 2026 tarihli ve 12113/21712 sayılı kararına göre, şirkete 27 Ekim 2022 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni kaldırıldı.

Kararın, 6493 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 19. maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

İlgili hüküm, faaliyet izni için gerekli yasal şartları kaybettiği tespit edilen kuruluşların izinlerinin iptal edilmesine olanak tanıyor.

OZAN ELEKTRONİK PARA'YA DAHA ÖNCE KAYYUM ATANMIŞTI

Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izni daha önce TCMB tarafından geçici olarak durdurulmuştu.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) kayıtlarına göre, şirkete 31 Ekim 2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Son kararla birlikte şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni tamamen iptal edilmiş oldu.