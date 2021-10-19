Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? (Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklanacak?)

Son dönemlerde altın ve döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketler sonrası kurların seyrini, Merkez Bankası PPK toplantısında alınacak kararlar yeniden şekillendirecek.

Yurt içinde piyasalar, açıklanacak olan faiz kararını beklerken toplantının ne zaman yapılacağı da merak ediliyor.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN, FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Alınan yeni faiz kararı ise toplantının hemen ardından saat 14.00'te açıklanacak.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü açıklanmıştı.



MERKEZ BANKASI'NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER



Geçtiğimiz günlerde ataması gerçekleştirilen MB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ile PPK Üyesi Yusuf Tuna da toplantılarda yerini alacak.