Merkez Bankası, reeskont kredilerde faiz maliyetini düşürdü
Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde faiz oranı yüzde 35'ten yüzde 29,93'e düşürdü.
İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerde reeskont kredisi iskonto oranı hasaplamasında değişiklik yapılarak, politika faizinin belirli bir oranının esas alınması kararlaştırıldı.
Bu çerçevede, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verildi.
Bu oran daha önce yüzde 35 olarak uygulanıyordu.
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