Merkez Bankası, reeskont kredilerde faiz maliyetini düşürdü

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerde reeskont kredisi iskonto oranı hasaplamasında değişiklik yapılarak, politika faizinin belirli bir oranının esas alınması kararlaştırıldı.



Bu çerçevede, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verildi.



Bu oran daha önce yüzde 35 olarak uygulanıyordu.



