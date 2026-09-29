Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi için tutuklama talebi

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

Müşteki hakemler; Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin hakkında şu suçlamaları yöneltti:

-Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma

-Görev vermeme

-Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma

-Puanlama ve atama süreçlerine müdahale etme,

-2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem/gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapma,

-2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme.

RİVA'DAKİ SINAVA İNCELEME

Sınav soruları ile notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi.

Dosyada Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ise evrakta sahtecilik suçları yönünden çalışma yapıldığı belirtildi.

Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdiği ve Ferhat Gündoğdu ile birlikte hareket ettiği iddia edildi.

Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Müşteki ve tanık beyanlarının iddiaları desteklediği, evrakta sahteciliğe ilişkin inceleme sonucunda bilirkişi raporu düzenlendiği belirtildi.

HAKEM LİSTELERİNE İLİŞKİN YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede, rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi.

Dosyada yer alan yazışmalarda Karadoruk'un 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra, "Bu 4'lüyü çıkartalım" mesajını gönderdiği, karşı tarafın ise "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Yazışmanın devamında Karadoruk'un hakemlerden biriyle ilgili, "Daha dün paylaşım yaptı" ifadelerini kullandığı, ardından "Madem eğilmiyor" ve "Kopar kafasını gitsin" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.

"GENÇ EKİP" GRUBUNDA İSİM LİSTELERİ PAYLAŞILMIŞ

Karadoruk'un telefonunda yapılan incelemede, 8 Nisan 2024'te oluşturulan ve kendisinin yöneticisi olduğu "Genç ekip" isimli WhatsApp grubundaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi.

Yazışmalarda Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana" ve "Şimdi total sayı nedir" mesajlarını gönderdiği iddia edildi.

Grupta daha sonra isim listelerinin paylaşıldığı belirlendi. Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespitler arasında yer aldı.

Karadoruk'un bir hakem için "Kimin kontrolünde" diye sorduğu, Şahin'in ise söz konusu hakemin başka bir kişinin ekibinde olduğunu söylediği görüldü. Yazışmaların devamında Karadoruk'un dernek üyeliği ve kesintilerine ilişkin mesajlarının ardından, "Bedel ödeyen, yol yürüyen bir kardeşimi klasman ile maç ile kıyaslayacak kadar aptal bir adam değilim." ifadelerini kullandığı görüldü.