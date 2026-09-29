Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi için tutuklama talebi
29.09.2026 08:24
Son Güncelleme: 03.10.2026 00:51
Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Tüm şüpheliler için tutuklama talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı.
Gündoğdu'nun yanı sıra 6 şüpheli daha gözaltına alınırken şüphelilere, mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor.
3 gündür gözaltında olan şüphelilerin sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
TÜM ŞÜPHELİLER İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Tüm şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil tüm şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
GÖZALTINDAKİ İSİMLER
-MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu
-Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk
-MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin
-TFF MHK eski üyesi Yunus Yıldırım
-MHK Üyesi Sebahattin Şahin
-Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar
-Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif
DOSYALARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında polis ekiplerince Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin Üsküdar'daki merkezinde arama yapıldı.
Aramada, sınav evrakları, gelir-gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konuldu.
ŞİFRESİNİ VERDİ
Ayrıca Gündoğdu'nun telefonunu ve şifresini emniyet ekiplerine verdiği öğrenildi.
Gündoğdu ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.
SUÇLAMALAR NELER?
Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.
Müşteki hakemler; Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin hakkında şu suçlamaları yöneltti:
-Objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma
-Görev vermeme
-Bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma
-Puanlama ve atama süreçlerine müdahale etme,
-2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem/gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapma,
-2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale etme.
RİVA'DAKİ SINAVA İNCELEME
Sınav soruları ile notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi.
Dosyada Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Şahin hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ise evrakta sahtecilik suçları yönünden çalışma yapıldığı belirtildi.
Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdiği ve Ferhat Gündoğdu ile birlikte hareket ettiği iddia edildi.
Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Müşteki ve tanık beyanlarının iddiaları desteklediği, evrakta sahteciliğe ilişkin inceleme sonucunda bilirkişi raporu düzenlendiği belirtildi.
HAKEM LİSTELERİNE İLİŞKİN YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ
Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede, rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi.
Dosyada yer alan yazışmalarda Karadoruk'un 4 hakemin ismini sıraladıktan sonra, "Bu 4'lüyü çıkartalım" mesajını gönderdiği, karşı tarafın ise "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" şeklinde yanıt verdiği görüldü.
Yazışmanın devamında Karadoruk'un hakemlerden biriyle ilgili, "Daha dün paylaşım yaptı" ifadelerini kullandığı, ardından "Madem eğilmiyor" ve "Kopar kafasını gitsin" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.
"GENÇ EKİP" GRUBUNDA İSİM LİSTELERİ PAYLAŞILMIŞ
Karadoruk'un telefonunda yapılan incelemede, 8 Nisan 2024'te oluşturulan ve kendisinin yöneticisi olduğu "Genç ekip" isimli WhatsApp grubundaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi.
Yazışmalarda Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana" ve "Şimdi total sayı nedir" mesajlarını gönderdiği iddia edildi.
Grupta daha sonra isim listelerinin paylaşıldığı belirlendi. Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespitler arasında yer aldı.
Karadoruk'un bir hakem için "Kimin kontrolünde" diye sorduğu, Şahin'in ise söz konusu hakemin başka bir kişinin ekibinde olduğunu söylediği görüldü. Yazışmaların devamında Karadoruk'un dernek üyeliği ve kesintilerine ilişkin mesajlarının ardından, "Bedel ödeyen, yol yürüyen bir kardeşimi klasman ile maç ile kıyaslayacak kadar aptal bir adam değilim." ifadelerini kullandığı görüldü.
Soruşturma kapsamında, "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı"na ait iki sayfalık sınav belgesi üzerinde de bilirkişi incelemesi yapıldı.
SINAV KAĞIDI BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENDİ
Belgenin, A.T.'ye ait imza ve yazı örneklerinin bulunduğu belgelerle karşılaştırıldığı; grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde incelendiği belirtildi.
TERFİ ADAYLARININ İSİMLERİ DE PAYLAŞILMIŞ
Raporda yer alan başka bir Whatsapp görüşmesinde ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla hazırlanan listenin paylaşıldığı görüldü.
Listede; Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) klasman hakemliğine, BAL'dan klasman yardımcı hakemliğine, il hakemliğinden BAL hakemliğine ve klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine terfi adaylarının isimlerinin bulunduğu belirtildi.
HAKEM ADAYLARININ LİSTELERİ DE MESAJLA GÖNDERİLMİŞ
Soruşturma dosyasındaki yazışmalarda, il içerisinden bölgesel yardımcı hakemliğe ve bölgesel hakemliğe aday gösterilen kişilerin listelerinin de paylaşıldığı tespit edildi.
21 Aralık 2024 tarihli mesajlarda Ferdi Karadoruk tarafından gönderilen listelerde hakem adaylarının lisans numarası, adı ve klasman bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Listelerin ardından "Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz?" ifadesinin kullanıldığı, devamındaki yazışmada ise "Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar" şeklinde soru yöneltildiği görüldü.
15 EYLÜL'DE ŞİKAYET EDİLMİŞ
NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktardı. “Dosyadaki iddialar resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçu.” diye konuşan Demir, iddiaların bir müştekinin 15 Eylül'de ifade vermesiyle başladığını aktardı.
Demir, “Dosyada MASAK ve HTS raporları ve bilirkişinin tespitleri de yer alıyor.” dedi.
“HTS VE MASAK KAYITLARI DOĞRULTUSUNDA OPERASYON DÜZENLENDİ”
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ve soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
Paylaşımına “Futbol, vatandaşlarımızın ortak tutkusu ve önemli bir değerimizdir. Sahadaki rekabetin adil, hakemlik süreçlerinin tarafsız ve şeffaf yürütülmesi, futbola duyulan güvenin temelidir.” diyerek başlayan Bakan Gürlek, “Devletimiz, bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlük iddiasının hukuk çerçevesinde üzerine kararlılıkla gitmektedir.” dedi.
“Bu çerçevede; hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddialar incelenmiştir.” ifadelerini kullanan Bakan Gürlek, müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda bu sabah operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, şöyle devam etti:
“Sporseverlerimizin hakemlik süreçlerine ilişkin hassasiyetlerini ve adalet beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin makamı, unvanı veya görevi hukuk karşısında ayrıcalık sebebi değildir. Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.”