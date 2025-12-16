Merkez Kariyer Uzmanları ve Denetim Elemanları Platformu vaatlerin yerine getirilmesini istiyor

Merkez Kariyer Uzmanları ve Denetim Elemanları Platformu, merkez teşkilatında görev yapan merkez uzmanları ile denetim elemanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesi, ardından kamuoyunda oluşan yanlış algılara açıklık getirmek amacıyla Ankara'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Platform Sözcüsü ve Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Bilal Yüksel, merkez uzmanları ile denetim elemanlarının kamu hizmetinin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, kariyer meslek mensuplarının özlük haklarının iyileştirilmesini desteklediklerini ifade etti.

“BEKLENTİMİZ, İLGİLİ DÜZENEMENİN ERTELEME OLMAKSIZIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ”



Merkez uzmanları ile denetim elemanlarının özlük haklarına ilişkin kamuoyunda oluşan algının, yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirten Merkez Kariyer Uzmanları ve Denetim Elemanları Platformu Sözcüsü ve Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Bilal Yüksel, "Bizler; ülkemizin dört bir yanında, fedakarlık ve yüksek sorumluluk bilinciyle, kamu yararını esas alarak görevlerini yerine getiren, devletimizin hukukuna, mali disiplinine ve kurumsal işleyişine katkı sunan kamu görevlileriyiz. Uzun süredir, özlük haklarımızın iyileştirilmesine yönelik verilen vaatlerin yerine getirilmesini beklemekteyiz. Bu beklentimiz, objektif ve makul gerekçelere dayanmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edilmiş ve kanunlaşmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilmiştir. Ancak söz konusu düzenleme, maalesef basında ve sosyal medyada yanlış anlaşılmış, anlamından koparılarak gerçeği yansıtmayan tartışmalara konu edilmiştir. Bu durum kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine ve haksız tepkilerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bizler, tüm kamu görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesini desteklemekteyiz. Diğer meslek gruplarının maaş ve özlük haklarında yapılan ya da yapılacak iyileştirmelere kesinlikle karşı değiliz. Aksine, kamu hizmetinin niteliğini artıracak her düzenlemenin, kamu çalışanlarının tamamı açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Merkez kariyer uzmanları ve denetim elemanları olarak beklentimiz açıktır. Kamuoyunda oluşturulan mesnetsiz tartışmalara son verilmesi ve ilgili düzenlemenin herhangi bir erteleme olmaksızın yürürlüğe girmesidir. Bu süreçte; düzenlemenin hazırlanmasında ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edilmesinde katkı sunan tüm siyasi parti gruplarına, milletvekillerine, ilgili kurum ve kuruluşlara, sürece katkı veren tüm paydaşlara ve desteklerini esirgemeyen kamuoyuna teşekkürlerimizi sunuyoruz." açıklamalarında bulundu.

“UZMANLIK GEREKTİREN İŞLER ANCAK NİTELİKLİ KAMU PERSONELİ İLE YAPILABİLİR”

Kamu hizmetinin niteliğinin arttırılmasında nitelikli kamu personelinin önemini vurgulayan Devlet Denetim Elemanları Derneği Başkanı Kadir Kemaloğlu, "Kariyer meslek mensupları olarak amacımız diğer kamu çalışanlarıyla kıyaslama yapmak değildir. Meclis gündeminde olan bu düzenleme daha önceki diğer meslek gruplarına yapılan iyileştirmeler gibi kariyer meslek mensuplarının yıllar içindeki özlük haklarında yaşanan kaygının telafisine yöneliktir. Esasen uzmanlık gerektiren işler ancak nitelikli kamu personeli ile yapılabilir. Benzer nitelikteki işleri yapanların çok gerisine kalan bir kariyer meslek mensupları kamu görevinden istifa ederek özel sektöre, çalışma hayatına devam etmek zorunda kalmaktadır. Kamuda kalanlar ise bir müddet sonra istifayı bir seçenek olarak düşünmektedirler. Dolayısıyla bu düzenleme yalnızca kariyer meslek mensupları için değil, kamu hizmetinin niteliğinin arttırılması, kurumların güçlendirilmesi ve nitelikli personelin kamuda tutulması açısından da önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Kariyer Uzmanları Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettişleri Derneği, Avrupa Birliği Uzmanlar Derneği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kariyer Uzmanları Derneği, Çevre ve Orman Uzmanları Derneği, Çevre ve Şehircilik Uzmanları Derneği, Devlet Denetim Elemanları Derneği, Devlet Gelir Uzmanları Derneği, Enerji Uzmanları Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği, Hazine ve Maliye Uzmanları Derneği, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliği Derneği, İstihdam Uzmanları Derneği, Kamu Gözetimi Kurumu Meslek Personeli Derneği, Kamu İhale Uzmanları Derneği, Marka Patent Uzmanları Derneği, Merkez Kariyer Büro Sendikası, Merkez Kariyer Enerji ve Sanayi Sendikası, Milli Eğitim Müfettişleri Derneği, RTÜK Üst Kurul Uzmanları Derneği, Sağlık Müfettişleri Derneği, Sağlık Uzmanları Derneği, Sanayi ve Teknoloji Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği, Strateji ve Bütçe Uzmanları Derneği, Tapu ve Kadastro Uzmanları Derneği, Ticaret Uzmanları Derneği, TRT Müfettişleri Derneği, Vergi Müfettişleri Derneği ve Yüksek Kurum Uzmanları Derneği katıldı.