Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar. 39 ilin emniyet müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü Kararnamesi Resmi Gazete 'de yayımlandı. Kararname ile merkez ve taşra teşkilatlarda 69 görev değişikliği yapıldı.

Kararnameyle, aralarında İzmir ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlerinin de yer aldığı 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi.

39 il emniyet müdürlüğüne yeni atama yapıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

23 polis başmüfettişi Emniyet Müdürü oldu.

EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MAHMUT ÇORUMLU MERKEZE ÇEKİLDİ

Kararnameyle, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekildi.

Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ve Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay ile Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı.



Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan Yalova İl Emniyet Müdürü olurken, Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı görevine getirildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ GÖREVLENDİRMELER

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, atamalar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında 2026 yılı görevlendirmelerini de duyurdu.

Buna göre yeni görevlendirmeler şöyle:

-Rüştü Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı

-Adnan Özdemir, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı

-Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekât Başkanı

-Murat Türesin, Personel Başkanı

-Nihat Uzun, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı

-Turgay Olgun, Dış İlişkiler Daire Başkanı

-Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı

-Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı

-Beyhan Gürbüz, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili

-Aydın Uğurlu, Tanık Koruma Daire Başkanı

-Salih Gözüm, Terörle Mücadele Daire Başkanı

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarının tamamı şu şekilde: