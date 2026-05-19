Merkezefendi Belediyesindeki rüşvet soruşturması. 12 kişi tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 Mayıs’ta sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu belediye çalışanları ve firma yetkililerinin yer aldığı toplam 13 kişi, 'rüşvet ' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediyede ve şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada azı belgelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 13 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 13 kişiden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.