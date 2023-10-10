Merkezi sistem kalorifer ne zaman yanar? 2023 Merkezi sistem kalorifer yanma tarihi

Merkezi sistem kalorifer, henüz doğalgaz sistemi bulunmayan apartmanlarda kullanılmaya devam ediyor. Apartman sakinlerinin kömür ya da fuel oil satın alması ile çalışan merkezi sistem kalorifer, belirlenen tarihler itibariyle uzman kişiler aracılığıyla günün belirli saatlerinde aktif edilmekte. İşte, 2023 Merkezi sistem kalorifer yanma tarihi...



MERKEZİ SİSTEM KALORİFERLER NE ZAMAN YANMAYA BAŞLAR?



Bu kapsamda her ilin Valiliği kendi karar vermektedir. Vatandaşların kendi ikamet ettikleri şehirlerin Valiliklerinin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.



Son olarak ise Diyarbakır Valiliği'nden şu açıklama gelmişti;



"2023-2024 kış sezonunda ilimizde kalorifer yakılmasına kış sezonunda ilimizde kalorifer yakılmasına 15 Kasım 2023 tarihinde başlanacak, 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecektir. Bu tarihler dışında dış ortam hava sıcaklığının 15 0C nin altında olması durumunda kalorifer ve sobalar yakılabilecektir."







