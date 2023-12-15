Merkür Retrosu ne bitecek? İşte 2023'ün son retro bitiş tarihi

Merkür Retrosu yine gündemde. Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Astrologlara göre; Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Hangi gezegen Retro ise gezegenin temsil ettiği konuları o dönem yapılmamasında fayda vardır. İşte, Merkür Retrosu bitiş tarihi.



2023 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ



2023 yılında ilk retro 20 Nisan-15 Mayıs arasında gerçekleşti. Bu dönemde Merkür Boğa burcunda geri hareket etti.



Yılın ikinci retrosu ise 23 Ağustos-15 Eylül arasında oldu. Bu kez de Merkür Başak burcunda geriledi.



YILIN SON MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?



2023'ün son retrosu da 12 Aralık'ta başladı.



Bu tarihte Merkür'ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek.



12 Aralık 2023 Salı günü başlayan Merkür retrosu 3 Ocak 2024 Çarşamba günü sona erecek.



MERKÜR RETROSUNDA NELER OLUR?



Astrologlara göre; Merkür Retrosu özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar.



Bu dönemde iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir.