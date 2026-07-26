Mermer atölyesinde feci ölüm

Antalya 'nın Kepez ilçesinde, mermer bloğunun altında kalan 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Hasibe Özdemir feci şekilde can verdi.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'ndeki mermer atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasibe Özdemir ile eşi, kendi atölyelerinde makine bulunmadığı için mermer kesimi yapmak üzere komşularına ait işyerine gitti. Çift, kamyonette bulunan mermerleri indirirken kamyonet kapağına dayalı mermer bloğu, devrildi. Bacaklarının üzerine düşen mermer nedeniyle sırt üstü yere düşen ve başını çarpan Hasibe Özdemir yaşamını yitirdi.

Hasibe Özdemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.