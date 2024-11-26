Mermer ocağında feci olay: Genç Ceyhun’un üzerine mermer blok düştü

Muğla’nın Yatağan ilçesinde korkunç bir iş kazası yaşandı. Ceyhun Avcı isimli işçi, üzerine mermer blok düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma şantiye şefi M.K.’yi gözaltına aldı.

Mermer ocağında feci olay: Genç Ceyhun’un üzerine mermer blok düştü

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’daki mermer ocağında yaşanan iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yatağan’ın Kozağaç Mahallesi’nde bir maden ocağında meydana geldi.Maden ocağında çalışan işçilerden Ceyhun Avcı’nın kesim sırasında kopan mermer blok başına düştü.

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Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Avcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Avcı’nın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olaya ilişkin şantiye şefi M.K. gözaltına alındı. M.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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