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Mersin'in Anamur ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin yüksek rakımlı Kılıç Mahallesi'nde, ormanlık alanda çıkan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerinde 4 helikopterin katılımıyla devam etti.

Yangını kontrol altına alma çabaları sürdürülüyor.

Anamur ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümüş, ilk etapta 3 helikopter, 25 arazöz, 1 dozer ve orman işçileriyle yangına müdahale edilmişti.

13 FARKLI NOKTADA YANGIN


Bölgedeki 13 ayrı noktadan yükselen alevleri kontrol altına almak için Adana, Antalya ve Konya'dan takviye ekipler ile 5 arazöz daha söndürme çalışmalarına katılmıştı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sabaha karşı çıkan diğer yangın ise uzun çalışmalar sonucu söndürüldü. Yangında 15 hektar alan ise zarar görmüştü   

VİDEO: NTV YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE