Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili CHP'li Gülşah Yıldırım Genç oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, başkanvekili seçimi için Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda CHP Grubu, CHP'li Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç'i aday gösterdi. Diğer gruplar ise aday çıkarmadı.

Belediye meclisinde 73 üyenin katıldığı ilk 2 turda da Genç 47 oy aldı, 24 oy boş kullanıldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Genç, salt çoğunluğun arandığı 3. turda üyelerden 47'sinin oyunu alıp Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçildi. Bu turda oylardan 25'i boş atıldı, 1'i geçersiz sayıldı.

Oylamanın ardından konuşan Gülşah Yıldırım Genç, sürecin demokratik geçtiğini belirterek, meclis üyelerine teşekkür etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer , 6 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı. Seçer, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.