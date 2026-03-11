Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon. Gözaltılar var

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, birçok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.