Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Mehmet Aslan

Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."

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