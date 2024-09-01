Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Eylül 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 32°. Yarın için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 3 Eylül 2024 Salı Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 4 Eylül 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
32/
27
Yarın
31/
26
Salı
31/
25
Çarşamba
33/
26
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