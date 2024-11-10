Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. Yarın için Mersin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 23°. 12 Kasım 2024 Salı Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°.