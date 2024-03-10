Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. 12 Mart 2024 Salı Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 13 Mart 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.