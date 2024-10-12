Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024

Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ekim 2024
Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 29°. Yarın için Mersin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 15 Ekim 2024 Salı Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

29

/

22

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

24

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

23

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

22

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