Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. 17 Ekim 2024 Perşembe Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 18 Ekim 2024 Cuma Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.