Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. 17 Ekim 2024 Perşembe Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 18 Ekim 2024 Cuma Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°.
Bugün
29/
23
Yarın
28/
22
Çarşamba
28/
22
Perşembe
27/
20
Cuma
26/
18
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