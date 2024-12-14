Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Mersin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 17 Aralık 2024 Salı Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.