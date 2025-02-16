Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Mersin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 18 Şubat 2025 Salı Mersin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Mersin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

8

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

18

/

7

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

9

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

10

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