Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024
Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. 14 Kasım 2024 Perşembe Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 15 Kasım 2024 Cuma Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Mersin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.
Bugün
24/
16
Yarın
24/
16
Perşembe
23/
17
Cuma
22/
16
Cumartesi
20/
17
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Mersin Hava Durumu
- Hava Durumu