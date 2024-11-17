Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. 14 Kasım 2024 Perşembe Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 15 Kasım 2024 Cuma Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Mersin hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°.