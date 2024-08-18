Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024

Mersin için hava durumu bugün nedir? Mersin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mersin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mersin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mersin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Ağustos 2024
Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. Yarın için Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 20 Ağustos 2024 Salı Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 21 Ağustos 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 22 Ağustos 2024 Perşembe Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

29

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

28

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

28

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

28

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

28

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