Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Mersin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mersin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mersin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mersin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Mersin hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 27°. 21 Mayıs 2024 Salı Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 23 Mayıs 2024 Perşembe Mersin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
28/
22
Yarın
27/
21
Salı
28/
22
Çarşamba
28/
23
Perşembe
28/
22
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